«Ростелеком» представил журналистам умную систему, которая обезопасит двор и жителей дома

"Ростелеком Ключ" — многофункциональный сервис управления и контроля за ЖК и придомовой территорией в одном приложении, который входит экосистему решений компании наряду с домашним интернетом, видеосервисом Wink, системой умного дома, видеонаблюдения и другими.
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