«Ростелеком» представил журналистам умную систему, которая обезопасит двор и жителей дома

"Ростелеком Ключ" — многофункциональный сервис управления и контроля за ЖК и придомовой территорией в одном приложении, который входит экосистему решений компании наряду с домашним интернетом, видеосервисом Wink, системой умного дома, видеонаблюдения и другими.