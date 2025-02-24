На Западе оценили подход нового канцлера Германии к Путину

Новый канцлер Германии Фридрих Мерц, который в ближайшие месяцы может прийти к власти, «будет гораздо жестче» относиться к России и ее лидеру Владимиру Путину, во многом в противовес предыдущей политике Олафа Шольца.
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