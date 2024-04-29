Литва предложила обсудить в Евросоюзе ситуацию с украинскими военнообязанными

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните предложила обсуждать в широком кругу стран ситуацию с украинскими военнообязанными мужчинами, которые покинули Украину и находятся в странах ЕС, где им дали различные гарантии.
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