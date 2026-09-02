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Царьград

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Банк России запустит цифровые рубли в 2029 году, заявила Бакина

Банк России запустит цифровые рубли в 2029 году, заявила Бакина

Цифровой рубль — новая форма российской валюты, предложенная Банком России. Защищены от рисков коммерческого банковского банкротства, цифровые рубли останутся в безопасности.

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