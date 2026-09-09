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Kokoc Group: регионы обеспечивают более 70% продаж маркетплейсов

Kokoc Group: регионы обеспечивают более 70% продаж маркетплейсов

Регионы обеспечивают 73,7% совокупных продаж маркетплейсов. Об этом свидетельствуют результаты исследования Kokoc Group, охватившего 21 категорию товаров за период с июня 2025 года по июль 2026-го (есть у «Газеты.

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