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Сотрудники МЧС ликвидировали найденный в Тверской области артиллерийской снаряд

Сотрудники МЧС ликвидировали найденный в Тверской области артиллерийской снаряд

В Конаковском округе 13 ноября обнаружили взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны. Как сообщили в Главном управлении МЧС региона, неразорвавшийся артиллерийский снаряд (75мм) обнаружила группа специальных (взрывных) работ аварийно-спасательной службы Тверской области.

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