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МВФ отказался от кандидата на пост главного экономиста после его критики в адрес Трампа

Международный валютный фонд (МВФ) в последний момент отказался от кандидатуры профессора Лондонской школы экономики Рикардо Рейса на пост главного экономиста фонда из-за его критических высказываний о торговой политике президента США Дональда Трампа.

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