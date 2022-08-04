Джон Кірбі виступає на прес-брифінгу в Білому домі, 4 серпня 2022 року Білий дім: адміністрація продовжить намагатися звільнити Бріттні Грайнер Представник Білого дому Джон Кірбі не виключив, що держсекретар Ентоні Блінкен може сьогодні особисто обговорити ситуацію навколо Грайнер із главою МЗС РФ Сполучені Штати закликають Росію прийняти «серйозну пропозицію» щодо звільнення баскетболістки Бріттні Грайнер […] Сообщение Білий дім: адміністрація продовжить намагатися звільнити Бріттні Грайнер появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.