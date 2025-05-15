Спикер ЗСНО Люлин о Викторе Карпочеве: «Был незаменимым человеком»

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мая, ФедералПресс. В Законодательном Собрании Нижегородской области состоялось памятное мероприятие, посвященное Виктору Александровичу Карпочеву, выдающемуся государственному и общественному деятелю, удостоенному звания почетного гражданина Нижегородской области.
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