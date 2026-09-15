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Кто такой Зеленский и его команда?

Кто такой Зеленский и его команда?

Феномен Зеленского как бы случайно попавшего из среды шоу бизнеса в кресло президента Украины и так долго удерживающегося на своем посту вызывает вопросы, а как же так могло случиться, что человек ни одного дня не проработавший в хозяйствующих субъектах или госуправлении, абсолютно далекий от политики мгновенно занимает в.

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