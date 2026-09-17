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Царьград

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ПАО "Россети" повысит меры безопасности на выборах 18-20 сентября

ПАО "Россети" повысит меры безопасности на выборах 18-20 сентября

ПАО "Россети" под руководством Евгения Ляпунова готовится к единому дню голосования 18-20 сентября, переходя на усиленный режим работы.

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