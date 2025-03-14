В Совфеде осудили слова Аскерова* о гибели мирных населения в Белгороде

Сенатор Жанна Чефранова, представляющая в Совете Федерации Белгородскую область, осудила экс-игрока клуба «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова*(признан в РФ иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов) за слова о гибели мирных населения в Белгороде .
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