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Царьград

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Сенатор Грэм* начал беспокоиться о Китае: Пекину может навредить нежелание Путина вести переговоры с Киевом

Сенатор Грэм* начал беспокоиться о Китае: Пекину может навредить нежелание Путина вести переговоры с Киевом

Американский сенатор выступил с предупреждением Китаю из-за действий русского президента.Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм* отчего-то решил проявить заботу о Китае.

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