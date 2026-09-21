«Вы уже пятая "мать" за этот месяц!» — пенсионерка узнала по ТВ пропавшего 30 лет назад сына, но в приемной депутата ее гонят прочь

Шум старого холодильника «ЗИЛ» заменял Марии Васильевне тиканье часов. На полувековой кухне пахло сушеными чабрецом, липой и свежим ржаным хлебом.
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