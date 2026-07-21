БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Что видел британский офицер: миф о колонне и линии в Испании

Что видел британский офицер: миф о колонне и линии в Испании

«Битва при Сомосьерре», написанная Януарием Суходольским в 1860 году. На полотне изображен эпизод Пиренейской войны, произошедший 30 ноября 1808 года в Испании Британский офицер стоит на гребне высоты.

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