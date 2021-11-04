Какие виды помощи оказывают поликлиники и больницы в нерабочие дни

Все больше общественных мест открывают двери только людям, имеющим QR-код. Фото: Reuters Причем не исключено, что такой порядок в некоторых регионах будет продлен - пока ситуация не стабилизируется, регионы будут принимать решения самостоятельно.
Все больше общественных мест открывают двери только людям, имеющим QR-код. Фото: Reuters Причем не исключено, что такой порядок в некоторых регионах будет продлен - пока ситуация не стабилизируется, регионы будут принимать решения самостоятельно.
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