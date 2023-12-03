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Актер и патриот Мамаев ответил депутату Мосгордумы, который встал на защиту Малахова после запрета российского флага в эфире его шоу

Актер и патриот Мамаев ответил депутату Мосгордумы, который встал на защиту Малахова после запрета российского флага в эфире его шоу

Актёр Михаил Мамаев, только что вернувшийся из зоны CBO, вызвал ожесточённые дебаты в социальных сетях после того, как поделился своей историей на своём Telegram-канале.

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Комментарии
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Г
ГОСТ
Русский не мешает Вам выучить!
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8 час.
Александр Григорян
У нас принято снимать головной убор при входе в помещение, а то что на нём изображен РОССИЙСКИЙ 🇷🇺 ФЛАГ, который, к стати, все россияне любят и дорожат им, ещё не значит , что можно не снимать головной убор в помещении, конечно если ты не женщина.  И кстати Малахов мне никогда не нравился.
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8 час.
Г
Гость
А Киркорову почему не надо снимать кепку со стразами в помещении ? А Боярскому шляпу? А вот к Мамаеву почему то прицепились. И ему пиар не нужен, он и так известен всем и любим зрителями.А вот про некоторых так и хочется сказать &quot;Наберут на работу по объявлению...&quot;
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5 час.

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