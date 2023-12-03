Актер и патриот Мамаев ответил депутату Мосгордумы, который встал на защиту Малахова после запрета российского флага в эфире его шоу

Александр Григорян

У нас принято снимать головной убор при входе в помещение, а то что на нём изображен РОССИЙСКИЙ 🇷🇺 ФЛАГ, который, к стати, все россияне любят и дорожат им, ещё не значит , что можно не снимать головной убор в помещении, конечно если ты не женщина. И кстати Малахов мне никогда не нравился.