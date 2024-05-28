Прокуратура Приморья взялась за детей

Прокуратура Приморского кра открыла «горячую линию» на период проведения экзаменов у школьников. Туда может обратиться любой гражданин, который считает, что права его ребенка были нарушены, сообщает PRIMPRESS, со ссылкой на пресс-службу Прокуратуры Приморья.