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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джеймс Харден: «Рад, что Расселл Уэстбрук счастлив и хорошо играет. Он подолжает свою работу в «Денвере»

Расселл Уэстбрук сыграл против команды за которую выступал 2 последних сезона. На его счету 2 очка, 1 подбор, 2 передачи, 2 перехвата и 1 блок-шот за 19 минут.

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