Бывший футболист «Локомотива» и «Краснодара» сравнил жизнь в Москве и кубанской столице

Бывший футболист «Локомотива» и «Краснодара» сравнил жизнь в Москве и кубанской столицеЭкс-игрок футбольного «Локомотива» и «Краснодара» Мануэл Фернандеш рассказал о своей жизни в Москве и кубанской столице.
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