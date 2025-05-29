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Живая Кубань

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Бывший футболист «Локомотива» и «Краснодара» сравнил жизнь в Москве и кубанской столице

Бывший футболист «Локомотива» и «Краснодара» сравнил жизнь в Москве и кубанской столице

Бывший футболист «Локомотива» и «Краснодара» сравнил жизнь в Москве и кубанской столицеЭкс-игрок футбольного «Локомотива» и «Краснодара» Мануэл Фернандеш рассказал о своей жизни в Москве и кубанской столице.

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