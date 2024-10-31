Победившая на выборах в Грузии партия не будет пророссийской – эксперт

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Победившая на парламентских выборах в Грузии партия "Грузинская мечта" является не пророссийской, а национально ориентированной политсилой, в отличие от президента республики Саломе Зурабишвили, являющейся гражданкой Франции.