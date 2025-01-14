Почти 2,8 млрд рублей направят на модернизацию сферы ЖКХ в Удмуртии в 2025 году

Ижевск. Удмуртия. В 2024 году в Удмуртии направили на модернизацию сферы ЖКХ более 1,3 млрд рублей. Об этом в ходе ежегодного доклада перед Госсоветом республики рассказал глава региона Александр Бречалов.
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