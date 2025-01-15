Неоднозначная история

Как семья военнослужащих из зоны СВО оказалась под арестом. 9 января 2025 года на новостных лентах появилась информация о том, что Мещанский суд Москвы продлил домашний арест жене бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского Янине до 17 февраля.
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