В КНР не исключили применения силы при решении тайваньского вопроса

Официальный представитель Канцелярии по делам Тайваня при Госсовете Китая Чэнь Биньхуа не исключил применения силы при решении вопроса о воссоединении КНР с Тайванем, однако подчеркнул, что мирный вариант является наиболее предпочтительным для Пекина.
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