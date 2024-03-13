В КНР не исключили применения силы при решении тайваньского вопроса

Официальный представитель Канцелярии по делам Тайваня при Госсовете Китая Чэнь Биньхуа не исключил применения силы при решении вопроса о воссоединении КНР с Тайванем, однако подчеркнул, что мирный вариант является наиболее предпочтительным для Пекина.