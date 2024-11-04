С ноября россиян ждёт неприятный сюрприз: жёсткие ограничения на продажу сливочного масла! Юлия ЧелкановаС наступлением ноября 2024 года в Российской Федерации вступят в силу новые жесткие ограничения на продажу сливочного масла.
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