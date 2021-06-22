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Гинцбург рассказал об опасности индийского штамма Covid-19

Гинцбург рассказал об опасности индийского штамма Covid-19

Индийский штамм коронавируса и его мутации опасны, так как этот вариант вируса при проникновении в клетки становится очень устойчивым к антителам, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

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