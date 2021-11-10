Депутаты в первом чтении одобрили право губернаторов избираться больше двух сроков подряд

АртемПолитикаДепутаты в первом чтении одобрили право губернаторов избираться больше двух сроков подрядЗаконопроект о региональной власти, определяющий полномочия регионов, прошел первое чтение в Госдуме.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьалександр априщенкоСлава Богу, что не по жизненно......но скоро и такой примут....)))Сергей СоколовА чем сроков 20 (больше физически просто не потянут) по 5 лет отличаются от пожизненного?Виктор ШиховцевЭлита готовится править вечно. Пора подумать о передачи полномочий по наследству и о возвращении крепостного права.Владимир ВечтомовПравильно Виктор,вслед за обнулённым...Aalik3456Теперь и в регионах появятся свои Кащеи , которые в москве не пригодятся.Дмитрий ГуринВ Ростовской области В.Ю. Голубев уже 11 лет правит, и бля за 11 лет ни одной идеи до конца не довел, даже с поддержкой из фед. бюджета.Александр ЛагуткинИшь как за хлебные места и власть цепляются. Плюс льгот куча! Дармоеды хреновы!ЯЯнаСразу уж пожизненно... И предложение Жириновского о княжеских ярлыках для них будет оправдано. Господа, покупайте титулы при случае, пригодятся... А холопы всегда будут.людмила лисицына10 ти лет достаточно,чтобы начать проекты и закончить,а не растягивать их на необозримое время.Вот здесь и качество работы себя покажет.SscafformВорон ворону глаз не выклюет! Любят чиновники друг друга! И заботятся друг о друге! Одна шайка-лейка! Бюджет пилить надо в "правильные" карманы!Александр ДементьевВместо того, чтобы принять закон об отзыве плохо работающих ..? Может скоро появится закон о пожизненном избрании депутатов думы ?ГгалинаВместо того, чтобы принять законы улучшающие жизнь простых людей, они принимают законы улучшающие их жизнь.Комментировать
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