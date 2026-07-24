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FiNE NEWS

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В Сумах зафиксирован взрыв во время воздушной тревоги

В северо-восточном украинском городе Сумы произошёл взрыв на фоне объявления воздушной тревоги. Информацию об инциденте подтвердил местный телеканал, который опубликовал сообщение в Telegram с кратким уведомлением о происшествии.

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