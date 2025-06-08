Пусть русские «умрут от тоски»: McDonald's и Coca-Cola решили «никогда» не возвращаться в Россию

ТЕМА. ГЛАВНОЕ Обе компании приняли такое решение, руководствуясь «неиким» принципами. При этом их руководство с каким-то злорадством желают российским гражданам мучиться от воспоминаний, в которых мысли о «навсегда потерянных» бургерах и сладкой воды будут сводить ихс ума.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Решающий удар Жоги по "Семье". Расследование Михалкова по Ельцин Центру даёт свои плоды
- Порешать не получилось? Получала пособия и жаловалась на жизнь, но лишилась гражданства
- В Мытищах дети Шавката и Малики превратили обелиск «Воин-освободитель» в футбольную площадку: залезали на памятник, срывали буквы
Свежие комментарии