Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 899 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Ураганов
    Что ещё можно ждать от попуасов,украсть,ограбить,изнасиловать,на другое не способны."Давай, бери побо...
  • Сергей Алексеев
    Нужен народный контроль за такими ситуациями и широкая огласка. На самом верху не знаю правды, а некоторые и не хотят...Учителя географии...
  • Владимир Барышев
    Говнюк обыкновенный.Ревва - Пирожков,...

Пусть русские «умрут от тоски»: McDonald's и Coca-Cola решили «никогда» не возвращаться в Россию

Пусть русские «умрут от тоски»: McDonald's и Coca-Cola решили «никогда» не возвращаться в Россию

ТЕМА. ГЛАВНОЕ Обе компании приняли такое решение, руководствуясь «неиким» принципами. При этом их руководство с каким-то злорадством желают российским гражданам мучиться от воспоминаний, в которых мысли о «навсегда потерянных» бургерах и сладкой воды будут сводить ихс ума.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх