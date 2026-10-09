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Надя Сысоева озвучила подробности драки с Федункив: «Влетела мне в живот с ноги»

Надя Сысоева озвучила подробности драки с Федункив: «Влетела мне в живот с ноги»

После этого инцидента руководство Comedy Woman приняло решение об увольнении. Надежда Сысоева пресс-службаНадежда Сысоева впервые подробно рассказала о конфликте с Мариной Федункив, который произошел во время гастролей Comedy Woman.

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