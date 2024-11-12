РИА Новости: бойцы "Азова" все чаще стали применять новую тактику под Торецком

Командир роты 56-го отдельного батальона специального назначения (ОБСпН) 51-й армии под Дзержинском (Торецком) с позывным Шмель рассказал агентству РИА Новости, что бойцы украинского батальона "Азов" все чаще стали применять новую тактику.
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