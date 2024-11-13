Сотрудниками МВД России выявлено хищение более 100 млн рублей, предусмотренных на реализацию госпрограммы «Пушкинская карта»

«Оперативники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, их коллеги из Северного и Центрального административных округов столицы и сотрудники ФСБ России задержали столичного предпринимателя.
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