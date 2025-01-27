В Екатеринбурге подросток попался на удочку аферистов, отдав им миллионы, которые родители хранили дома

В Екатеринбурге разыгралась настоящая драма, в которой ключевую роль сыграл ученик одного из лицеев. Недавний инцидент вынудил родителей подростка обратиться в правоохранительные органы: их сын стал жертвой мошенников и передал аферистам внушительную сумму наличности, отложенную родителями, — почти 2,5 миллиона рублей.