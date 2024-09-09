Министр общественной безопасности КНР встретился с высокопоставленными чиновниками Сербии и ЮАР

Пекин, 8 сентября /Синьхуа/ -- Член Госсовета КНР и глава Министерства общественной безопасности Китая Ван Сяохун встретился с вице-премьером и министром внутренних дел Сербии Ивицей Дачичем, а также министром полиции Южно-Африканской Республики /ЮАР/ Сенцо Мчуну.