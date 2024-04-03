Какой сегодня праздник: 3 апреля – День рождения мобильного телефона

Ежегодно 3 апреля отмечается День рождения мобильного телефона. Он приурочен к знаковому событию в истории технического прогресса – в этот день в 1973 году инженер компании Motorola Мартин Купер совершил первый звонок по телефону с новым типом соединения.
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