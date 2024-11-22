Стефанию Маликову заподозрили в пластике

Стефания Маликова активно строит карьеру в дизайне и рекламирует свою одежду в соцсетях, но, похоже, в роли модели она чувствует себя не совсем уверенно, несмотря на свою привлекательную внешность, унаследованную от родителей.
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