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Гретцки взял интервью у Овечкина после матча с «Рейнджерс»: «Привет, Алекс. Это Уэйн»

Лучший снайпер и бомбардир в истории НХЛ, аналитик TNT Network Уэйн Гретцки взял интервью у форварда «Вашингтона» Александра Овечкина после матча с «Рейнджерс» (5:1).

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