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«Потоп, едьте отсюда»: дороги превратились в бурлящие реки в Новосибирске

«Потоп, едьте отсюда»: дороги превратились в бурлящие реки в Новосибирске

Коммунальная авария привела к пробкам – машины с трудом преодолевают реки кипятка. В четверг, 11 января, жители левобережья остались без горячей воды и отопления из-за дефекта на магистральной теплосети по улице Пархоменко.

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