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Товарищеские матчи. «Крылья» сыграют с «Пари НН», «Рубин» – с «Нефтчи» Фергана, «Акрон» против китайского «Чжэцзяна»

Товарищеские матчи «Крылья Советов» – «Пари НН» – 11:00 «Рубин» Россия – «Нефтчи» Фергана Узбекистан – 11:00 «Ахмат» Россия – «Кызыл-Жар» Казахстан – 16:00 «Акрон» Россия – «Чжэцзян Профешнл» Китай – 17:00 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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