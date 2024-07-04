К победе: артиллеристы не оставляют противнику шанса на северском направлении

На Северском направлении спецоперации развернулся целый подземный город. Разветвленная система хорошо подготовленных укреплений обеспечивает нашим бойцам выход сразу на несколько целей, при этом люди и орудия постоянно находятся под максимальной защитой.
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