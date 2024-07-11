Гидроцикл столкнулся с катером напротив Водного стадиона

Водно-транспортное происшествие случилось в акватории Химкинского водохранилища. Как сообщил телеграм-канал «Головинский Левобережный Ховрино», гидроцикл и катер не смогли разминуться недалеко от набережной вблизи водного стадиона и допустили столкновение маломерных судов.
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