Гидроцикл столкнулся с катером напротив Водного стадиона

Водно-транспортное происшествие случилось в акватории Химкинского водохранилища. Как сообщил телеграм-канал «Головинский Левобережный Ховрино», гидроцикл и катер не смогли разминуться недалеко от набережной вблизи водного стадиона и допустили столкновение маломерных судов.