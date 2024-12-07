Кокаин из Перу не попал в ЕС: ФСБ и таможня задержали партию на 5,5 млрд рублей Евгения КомароваСотрудники Пограничной службы ФСБ и таможни России задержали партию кокаина на 5,5 млрд рублей – наркотики пытались провезти в ЕС из Перу через территорию страны.
Кокаин из Перу не попал в ЕС: ФСБ и таможня задержали партию на 5,5 млрд рублей
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Nazim Ярмагомедов
В 2004 году я участвовал в качестве переводчика по уголовным делам в Пресненском суде Москвы по делу колумбийских наркотрафикантов. Наркотики завезли в Россию в жидком виде в бочках с двойным дном,а потом в Москве выпаривали в общаге по ночам.Был такой колумбией с прозвищем химик,а возглавлял их некий Эрнан Перес,сын бывшего алкальда г.Боготы,а еще был младший брат депутата парламента страны,некий Алехандро.Отсидел 7 лет,вышел по болезни и через пару лет попался еще раз по наркотикам в Голландии.
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