Полицейские в разгар учебного дня 30 сентября заглядывали в классы гимназии №177 Красногвардейского района в поисках взрывчатки.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Полицейские в разгар учебного дня 30 сентября заглядывали в классы гимназии №177 Красногвардейского района в поисках взрывчатки.