Хрупкий материал. Стоматолог перечислила причины трещин на зубах

Зубная эмаль — удивительный природный материал, который по твердости превосходит даже наши кости. Неудивительно, что именно зубы чаще всего сохраняются в палеонтологических находках, в то время как скелетные кости со временем разрушаются.
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