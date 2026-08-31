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Царьград

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Принц Гарри после возвращения в Британию всё ещё ждёт извинений от королевской семьи

Принц Гарри после возвращения в Британию всё ещё ждёт извинений от королевской семьи

Друзья герцога Сассекского сообщили, что он сохранил обиду на родственников и не изменил отношения к ним, несмотря на надежды окружающих на примирение.

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