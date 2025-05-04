Политолог Орлов: Ермак и Зеленский не заинтересованы в завершении конфликта

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, комментируя публикацию главы офиса Зеленского Андрея Ермака с изображением горящего Кремля, отметил, что тот «лишь транслирует мировоззрение Зеленского» относительно конфликта на Украине.
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