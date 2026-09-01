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Царьград

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Казахстан обяжет русских оформлять электронные визы с 1 ноября

Казахстан обяжет русских оформлять электронные визы с 1 ноября

С 1 ноября русским и другим иностранцам потребуется электронное разрешение на въезд в Казахстан через платформу QazETA.

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