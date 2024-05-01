Россия выступила против резолюции по Сребренице в Генассамблее ООН

По мнению Небензи, документ не отвечает задачам продвижения межнационального примирения в стране Россия выступает против проекта резолюции по геноциду в Сребренице в 1995 году, продвигаемой в Генеральной Ассамблеей ООН.
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