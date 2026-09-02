Metro: в США медведь забрался в дом и напал на 80-летнюю женщину

В Колорадо медведь проник в частный дом и напал на 80-летнюю женщину, пишет Metro.Как пишут СМИ, животное забралось внутрь через закрытое, но незапертое окно на первом этаже.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АЛ ТАСС: срочная пен...
- FT: Эстония переб...
- Президент США нап...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым