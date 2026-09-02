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Газета.ру

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Metro: в США медведь забрался в дом и напал на 80-летнюю женщину

Metro: в США медведь забрался в дом и напал на 80-летнюю женщину

В Колорадо медведь проник в частный дом и напал на 80-летнюю женщину, пишет Metro.Как пишут СМИ, животное забралось внутрь через закрытое, но незапертое окно на первом этаже.

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