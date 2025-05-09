Путин: Россия не позволит исказить уроки Второй мировой войны

Президент Владимир Путин подчеркнул на параде в Москве, посвящённом 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, решимость России защищать истину о событиях Второй мировой войны и не позволять искажать её историю.
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